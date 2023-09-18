В Петербурге рассказали, когда могут включить отопление

К вопросу о начале отопительного периода в Петербурге рассчитывают вернуться в конце сентября. Пока еще слишком тепло.



Об ориентировочных сроках рассказал 18 сентября на заседании городского правительства глава комитета по энергетике Станислав Протасов. «Прогнозы таковы, что к решению о начале периодического протапливания и или регулярного отопления мы подойдем в последние числа сентября», — сообщил он.

Напомним, в 2022 году периодическое протапливание, в рамках которого тепло подается в первую очередь в социальные объекты, начали 8 сентября, а полноценный отопительный сезон начался 3 октября.