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    Колесов поторопился. В Петербурге в сентябре возможны новые рекорды тепла

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    В небе над нами идет перестройка атмосферных процессов. Температура будет меняться, и скоро станет теплее. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов 18 сентября в своём телеграм-канале.

    «Наверное, я поторопился, говоря о том, что с рекордами заканчиваем. Не хочет атмосфера приносить нам осенний воздух, и похолодает, скорее всего, только в конце месяца», — пишет он.

    В начале третьей декады сентября, по его словам, будет настолько тепло, что дневная температура опять может приблизиться к экстремумам.

    Сегодня же в регионе совсем не жарко (15–16 градусов) после прошедшего вчера холодного атмосферного фронта. Скорее всего, 18 сентября будет прохладнее, чем 14-го и 15-го.

    «Погоду в нашем регионе определяет антициклон, солнечно и не очень много облаков, но западный ветер, так что максимальные температуры сегодня будут первыми самыми низкими в сентябре», — отмечает синоптик.

    Однако уже завтра воздух прогреется до 20 градусов. А 22 и 23 сентября — до 22 градусов.

    «Перестройка в атмосферных процессах снова происходит, поэтому погода будет ветреная, периодически с дождями, при прохождении атмосферных фронтов и очень теплая», — объясняет Колесов.

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