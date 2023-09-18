Колесов поторопился. В Петербурге в сентябре возможны новые рекорды тепла

В небе над нами идет перестройка атмосферных процессов. Температура будет меняться, и скоро станет теплее. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов 18 сентября в своём телеграм-канале.



«Наверное, я поторопился, говоря о том, что с рекордами заканчиваем. Не хочет атмосфера приносить нам осенний воздух, и похолодает, скорее всего, только в конце месяца», — пишет он.



В начале третьей декады сентября, по его словам, будет настолько тепло, что дневная температура опять может приблизиться к экстремумам.



Сегодня же в регионе совсем не жарко (15–16 градусов) после прошедшего вчера холодного атмосферного фронта. Скорее всего, 18 сентября будет прохладнее, чем 14-го и 15-го.

