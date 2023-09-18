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    В Финляндии главу компании хотят арестовать за поставки электроники в Россию

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    Исполнительного директора финских компаний Габриэля Темина подозревают в экономических преступления. Фирмы, которыми он руководил, оказались недавно внесены США в антироссийский санкционный список. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщают финские СМИ.

    Компании Luminor и Siberica, как заявили в Минфине США, поставляли в Россию зарубежную электронику. Штаты наложили на Темина и эстонку Катрин Эстер Темин, занимающую руководящий пост в Siberica, персональные санкции.

    Сегодня суд рассмотрит вопрос о заключении Габриэля Темина под стражу. Запрос об этом направила финская таможня.

    В уездном суде Восточной Уусимаа заявили, что предполагаемая преступная деятельность велась с 18 марта 2022 года. В качества места преступления указан город Вантаа.

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    ФинляндияСудСанкции
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