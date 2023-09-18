В Финляндии главу компании хотят арестовать за поставки электроники в Россию

Исполнительного директора финских компаний Габриэля Темина подозревают в экономических преступления. Фирмы, которыми он руководил, оказались недавно внесены США в антироссийский санкционный список. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщают финские СМИ.



Компании Luminor и Siberica, как заявили в Минфине США, поставляли в Россию зарубежную электронику. Штаты наложили на Темина и эстонку Катрин Эстер Темин, занимающую руководящий пост в Siberica, персональные санкции.



Сегодня суд рассмотрит вопрос о заключении Габриэля Темина под стражу. Запрос об этом направила финская таможня.

