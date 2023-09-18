Из Мариинской больницы уволился главный врач

На утренней конференции 18 сентября Анатолий Завражнов объявил о своем уходе с должности главного врача Мариинской больницы.
Завражнов занял эту должность 16 ноября 2020 года — в трудный для здравоохранения период пандемии коронавируса. Теперь, по слухам, он возвращается в «СОГАЗ Медицину». Сам Анатолий Завражнов отказался комментировать «Фонтанке» свой уход, сказал лишь: «Значит, у городского здравоохранения есть такая необходимость». По информации нашего издания, временно исполнять обязанности главного врача Мариинской больницы будет заместитель главного врача по медицинской части Игорь Реутский.
Анатолий Завражнов — военный врач, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор. Практически всю жизнь прослужил в ВМА, в том числе работал заместителем начальника кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии