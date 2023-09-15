Премьер-министр Румынии призвал ЕС готовиться к победе России на Украине

Евросоюзу стоит рассмотреть возможные варианты действий в случае победы России на Украине, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Der Standart.



Он призывал ЕС к полной независимости от поставок российского газа, отметив, что это может привести к некоторому уменьшению комфорта в Европе.

«Было бы правильно, если бы мы запретили продажу российского газа и российских товаров в ЕС и демократические государства. Надо иметь в виду, что на самом деле произошло бы, если бы РФ победила», — заявил Чолаку.

Кроме того, Чолаку признал, что в случае отказа от российского газа цены на него могут возрасти.