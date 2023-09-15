«Как самолет поведет себя, я не знал». Пилот «Уральских авиалиний» впервые рассказал о посадке на поле

Сергей Белов рассказал, как прошел полет, закончившийся посадкой на поле E1.RU

Командир экипажа самолета «Уральских авиалиний» Сергей Белов, который совершил посадку на пшеничное поле в Новосибирской области, рассказал, как проходил полет. Приводим его рассказ полностью:



— 11 сентября мы выполняли рейс из города Сочи в Омск, экипаж прибыл в аэропорт заблаговременно, прошли стартового врача. Был проведен брифинг подготовки к полету, далее мы двинулись к воздушному судну, проверили документацию, техническое состояние самолета, бортовой журнал. Самолет был допущен, годен, прошел всё техобслуживание. И мы приняли решение вылетать в Омск. Запасной аэропорт у нас был в Новосибирске, топлива хватало для выполнения полета — 5 часов 25 минут. Лететь до аэропорта Омска, по нашим расчетам, было 3 часа 25 минут. У нас остаток топлива был на два часа. Полет проходил штатно: в наборе [высоты], в полете, на снижении. При подлете к аэропорту Омска мы запросили дальнейшее снижение. В аэропорту был порывистый ветер, сдвиг ветра.

Далее провели со вторым пилотом предпосадочный брифинг, просчитали посадочную дистанцию. Всё у нас проходило [нормально], всё было хорошо. Диспетчер разрешил заход на полосу 07. В процессе захода перед выпуском шасси, примерно за 2–2,5 мили до точки входа в глиссаду, после выпуска шасси сработала система низкого давления зеленой гидросистемы. В данном случае экипаж должен прервать заход и уйти на второй круг, так как данный отказ влечет за собой увеличение посадочной дистанции.

«Дальше было небезопасно продолжать заход, необходимо уйти в зону ожидания, обработать компьютер, принять решение и выполнить безопасную посадку» Сергей Белов

После ухода на второй круг мы со вторым пилотом провели брифинг, посчитали посадочную дистанцию с расчетом отказа гидросистемы и, согласно руководству летной эксплуатации производителя, увеличили расход топлива, что позволило нам безопасно долететь до аэродрома Новосибирска. Это было осознанное решение, так как в Омске был порывистый ветер и сдвиг ветра.

Да, мы отрабатываем на тренажерах нештатные ситуации и с данным отказом. Но, как самолет поведет себя в жизни, я не знал. Поэтому целесообразнее было полететь в аэропорт Толмачево, тем более что у нас был расчет топлива [в специальной программе]. Мы приняли решение лететь до Новосибирска. Там полоса на 110 метров длиннее, чем в Омске, и шире на 15 метров. В своих действиях мы не сомневались.

После рубежа возврата в аэропорт Омска я заметил, что расход топлива по документам отличается от того количества, которое я рассчитывал. Возврат в аэропорт Омска и в Новосибирск был уже невозможен. Оставался критический остаток топлива. Я доложил диспетчеру Новосибирска об аварийной ситуации, доложил сигнал бедствия. Далее позвал старшего бортпроводника. Мы провели [с ним] брифинг, что будет проводиться посадка вне аэродрома. После чего со вторым пилотом провели брифинг, нашли подходящее место для безопасной посадки, выполнили посадку на поле. Рядом, с правой стороны, была заболоченная местность, с левой стороны — леса. Это было единственное поле, на котором можно было произвести посадку безопасно.

Стояла задача сохранить жизни пассажиров, здоровье. После благополучной посадки на поле была произведена эвакуация пассажиров. Хочется поблагодарить их, что все вели себя спокойно и без паники. Это помогло избежать травм. После эвакуации доложил в Центр управления полетами, что случилось, и пошел к пассажирам посмотреть, что все целы, живы, здоровы, — рассказал Сергей Белов. Пилот также рассказал о себе. — Окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, после чего устроился в «Уральские авиалинии». Компания хорошая, отношение хорошее, мне нравится всё. Вдобавок — почему выбрал эту профессию: дедушка был военным штурманом, папа был заслуженным летчиком. Еще в 1989 году у него был случай — Ту-154, рассинхронизация закрылков. Посадил самолет благополучно. Все живы, здоровы, после чего его наградили орденом Трудового Красного Знамени. Хотелось бы продолжить свою династию. Это мое место, потому что в другой работе себя не вижу. Надеюсь, снова увидимся с пассажирами, — признался Сергей Белов.

Напомним, аварийная посадка произошла 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. В авиакомпании также рассказывали о командире воздушного судна, а мы публиковали информацию обо всем экипаже и интервью с женой второго пилота.

