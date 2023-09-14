Театр Романа Виктюка покажет петербуржцам легендарных «Служанок» и спектакль про Рудольфа Нуриева

Театр Романа Виктюка часто приезжает в Петербург. В феврале петербуржцы могли увидеть спектакли «Масенькие супружеские игры» и «Мастер и Маргарита». На этот раз привезут спектакль про Нуриева и «Служанки» — показы состоятся 15 и 16 сентября на сцене ДК «Выборгский»

Фото: teatrviktuka.ru Поделиться Поделиться





Первым театр покажет «Нездешний сад. Рудольф Нуриев» о судьбе знаменитого танцовщика. Спектакль поставил Роман Виктюк и тем самым выполнил свое личное обещание, данное Рудольфу Нуриеву. В основе спектакля лежит пьеса драматурга Азата Абдуллина. И Нуриева, и Абдуллина связывает малая родина — Башкирия. И Абдуллин, и Виктюк мыслили спектакль о Нуриеве прежде всего как рассказ о свободном человеке, о силе духа, о том, как человек оказывается в изгнании и через препятствия получает признание. И биография Рудольфа Нуриева здесь становится источником для размышления о судьбе художника в его столкновении с миром.

Фото: teatrviktuka.ru Поделиться Поделиться





На следующий день пройдет показ спектакля «Служанки», наверное, самого знаменитого спектакля Романа Виктюка. В 1988 году это была первая постановка театра «Сатирикон» после ухода его основателя Аркадия Райкина. С тех пор спектакль пережил уже три редакции, петербуржцы увидят редакцию 2006 года, созданную Романом Виктюком совместно с первым исполнителем роли Мадам Александром Зуевым. В основе спектакля — пьеса французского авангардиста Жана Жене. Режиссер обозначил жанр спектакля как «театральный ритуал». Это история не только о том, как две служанки заигрались в аристократок, но и о тотальной театральности, о жизни как игре. Все роли в спектакле исполняют мужчины — актеры театра.



18+

Полина Никитина

