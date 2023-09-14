Появился снимок пшеничного поля, где приземлился рейс «Уральских авиалиний», из космоса. Самолет всё еще там

Госкорпорация Роскосмос в четверг, 14 сентября, опубликовала снимок района аварийной посадки самолета
На снимке видно, что самолет «Уральских авиалиний» всё еще остается на пшеничном поле неподалеку от поселка Московка Убинского района Новосибирской области.
Самолет должен был приземлиться в аэропорту Омска, но командир Сергей Белов посчитал, что из-за проблем с частью гидравлики может понадобиться более длинная взлетно-посадочная полоса — было принято решение о полете в Новосибирск.
Однако до Новосибирска лайнер не дотянул, поэтому самолет пришлось приземлять на пшеничном поле в Новосибирской области. Фотографии с места событий, снятые при помощи коптера, опубликовала пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».