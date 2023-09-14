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    Появился снимок пшеничного поля, где приземлился рейс «Уральских авиалиний», из космоса. Самолет всё еще там

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    Госкорпорация Роскосмос в четверг, 14 сентября, опубликовала снимок района аварийной посадки самолета Airbus А320, который выполнял рейс по маршруту Сочи — Омск. Фотографию сделал спутник «Канопус-В».

    Фото: Роскосмос
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    На снимке видно, что самолет «Уральских авиалиний» всё еще остается на пшеничном поле неподалеку от поселка Московка Убинского района Новосибирской области.

    Самолет должен был приземлиться в аэропорту Омска, но командир Сергей Белов посчитал, что из-за проблем с частью гидравлики может понадобиться более длинная взлетно-посадочная полоса — было принято решение о полете в Новосибирск.

    Однако до Новосибирска лайнер не дотянул, поэтому самолет пришлось приземлять на пшеничном поле в Новосибирской области. Фотографии с места событий, снятые при помощи коптера, опубликовала пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

    Фото: Роскосмос

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