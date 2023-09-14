Появился снимок пшеничного поля, где приземлился рейс «Уральских авиалиний», из космоса. Самолет всё еще там

Госкорпорация Роскосмос в четверг, 14 сентября, опубликовала снимок района аварийной посадки самолета Airbus А320 , который выполнял рейс по маршруту Сочи — Омск. Фотографию сделал спутник « Канопус-В ».

На снимке видно, что самолет «Уральских авиалиний» всё еще остается на пшеничном поле неподалеку от поселка Московка Убинского района Новосибирской области.



Самолет должен был приземлиться в аэропорту Омска, но командир Сергей Белов посчитал, что из-за проблем с частью гидравлики может понадобиться более длинная взлетно-посадочная полоса — было принято решение о полете в Новосибирск.