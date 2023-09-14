«СКА-Арена» примет первое крупное мероприятие. В Петербург съедутся звезды КХЛ

Континентальная хоккейная лига объявила место проведения Звёздного Уикенда в сезоне 2023/2024. Матч Звёзд КХЛ-2023 пройдет на новой «СКА-Арене» в Петербурге 9 и 10 декабря. Об этом 14 сентября сообщается на официальном сайте КХЛ.



В шоу примут участие лучшие игроки и тренеры Лиги. Для нового ледового комплекса, который вмещает 21,5 тысячи зрителей, это будет первое крупное мероприятие.

«СКА-Арена» расположена на проспекте Юрия Гагарина. Ее дизайн разработан с учетом темы космоса, что проявляется в фасаде дворца, интерьерах и других деталях. Ледовая площадка может приспосабливаться под любой стандарт современного хоккея, а первый ряд трибун находится практически впритык с бортами, чтобы зрители могли почувствовать себя частью игры. Зрелищность мероприятия обеспечивает самый большой в Европе медиакуб.