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    «СКА-Арена» примет первое крупное мероприятие. В Петербург съедутся звезды КХЛ

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    Континентальная хоккейная лига объявила место проведения Звёздного Уикенда в сезоне 2023/2024. Матч Звёзд КХЛ-2023 пройдет на новой «СКА-Арене» в Петербурге 9 и 10 декабря. Об этом 14 сентября сообщается на официальном сайте КХЛ.

    В шоу примут участие лучшие игроки и тренеры Лиги. Для нового ледового комплекса, который вмещает 21,5 тысячи зрителей, это будет первое крупное мероприятие.

    «СКА-Арена» расположена на проспекте Юрия Гагарина. Ее дизайн разработан с учетом темы космоса, что проявляется в фасаде дворца, интерьерах и других деталях. Ледовая площадка может приспосабливаться под любой стандарт современного хоккея, а первый ряд трибун находится практически впритык с бортами, чтобы зрители могли почувствовать себя частью игры. Зрелищность мероприятия обеспечивает самый большой в Европе медиакуб.

    Первый Матч Звёзд КХЛ в Петербурге состоялся в феврале 2011 года. Он прошел в «Ледовом дворце».

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    СКА Арена
    ЛАЙК9
    СМЕХ4
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