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    Суд арестовал 11 квартир журналиста Караулова*. Полиция считает их орудием преступления

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    Симоновский районный суд Москвы арестовал 11 квартир журналиста Андрея Караулова* в качестве обеспечительной меры по уголовному делу о незаконном предпринимательстве. Журналист проходит по нему подозреваемым.

    Постановлением суда разрешено наложить арест на принадлежащие фигуранту квартиры, расположенные по 11 адресам. Собственнику запрещено их продавать, дарить, сдавать в наем и совершать с ними другие действия, предусматривающие отчуждение в пользу третьих лиц, пишет 14 сентября ТАСС со ссылкой на текст апелляционного постановления Мосгорсуда.

    Согласно постановлению, журналист является подозреваемым в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и в рамках уголовного дела по соответствующей ч. 1 ст. 171 УК РФ объявлен в федеральный розыск. Сам же он, как следует из документа, вину не признает и считает, что в деле нет доказательств, которые свидетельствовали бы о наличии в его действиях события и состава преступления.

    По версии дознавателя, Караулов* сдавал эти 11 квартир в наем на возмездной основе. Правоохранители считают их орудием совершения преступления, поэтому и было подано прошение об аресте недвижимости. Мосгорсуд оставил решение Симоновского суда в силе, отклонив апелляцию адвоката.

    В отношении Караулова* возбуждено также два уголовных дела о клевете: по заявлениям главы Ростеха Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова. В конце июня журналиста внесли в реестр иностранных агентов. Сам он находится в ОАЭ. ТАСС журналист рассказал, что проходит там лечение и не собирается скрываться от следствия, но врачи якобы пока запрещают ему менять климат.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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