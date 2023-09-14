Суд арестовал 11 квартир журналиста Караулова*. Полиция считает их орудием преступления

Симоновский районный суд Москвы арестовал 11 квартир журналиста Андрея Караулова* в качестве обеспечительной меры по уголовному делу о незаконном предпринимательстве. Журналист проходит по нему подозреваемым.

Постановлением суда разрешено наложить арест на принадлежащие фигуранту квартиры, расположенные по 11 адресам. Собственнику запрещено их продавать, дарить, сдавать в наем и совершать с ними другие действия, предусматривающие отчуждение в пользу третьих лиц, пишет 14 сентября ТАСС со ссылкой на текст апелляционного постановления Мосгорсуда.

Согласно постановлению, журналист является подозреваемым в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и в рамках уголовного дела по соответствующей ч. 1 ст. 171 УК РФ объявлен в федеральный розыск. Сам же он, как следует из документа, вину не признает и считает, что в деле нет доказательств, которые свидетельствовали бы о наличии в его действиях события и состава преступления.

По версии дознавателя, Караулов* сдавал эти 11 квартир в наем на возмездной основе. Правоохранители считают их орудием совершения преступления, поэтому и было подано прошение об аресте недвижимости. Мосгорсуд оставил решение Симоновского суда в силе, отклонив апелляцию адвоката.