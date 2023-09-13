«ВТБ доказал, что он достаточно эффективный собственник». В Смольном рассказали, как видят будущее ОСК

Власти Петербурга рассчитывают на повышение эффективности предприятий, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации, после перехода под управление ВТБ. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков 13 сентября.



По его словам, многие проблемы в ОСК были из-за несистемности подходов. «Даже между собой у предприятий, входящих в корпорацию, не было прямых контрактов, и многие вещи, которые одно предприятие могло бы делать для другого, не делались», — пояснил чиновник. Из-за этого ОСК по многим параметрам серьёзно отставала от аналогичных предприятий в дружественных и недружественных странах — в Китае, Корее и Финляндии.