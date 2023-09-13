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    В Смольном оценили вероятность новой волны мобилизации

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    Власти Петербурга не видят предпосылок для новой волны мобилизации. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков 13 сентября.

    «Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим», — отметил он, отвечая на вопрос о том, насколько новая волна мобилизации может быть критична для промышленности города.

    Вчера президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о слухах про возможную дальнейшую частичную мобилизацию, сообщил, что за последние 6–7 месяцев контракты на военную службу и службу в добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек. По его словам, люди сознательно идут на военную службу, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте.

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