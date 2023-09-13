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    В Петербурге закрылось Бюро регистрации несчастных случаев. Как узнать о судьбе потерявшегося родственника

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    Читатель «Фонтанки» попросил «разделить с ним радость» от новости о ликвидации Бюро регистрации несчастных случаев (БРНС). Редакция узнала, чем ему и другим страждущим помочь.

    «В Питере ликвидировано Бюро несчастных случаев, и все его телефоны, в том числе и указанные на сайте правительства больше не отвечают. ТЕПЕРЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, куда человека с улицы увезла скорая помощь (например, после ДТП), надо самостоятельно обзванивать ВСЕ!!!! больницы нашего маленького городка и его пригородов. Успехов и удачи всем родственникам пострадавших в нашем 8-мимиллионном городке!!!», - пожаловался в письме от 13 сентября читатель.

    По данным «Фонтанки», круглосуточная справочная БРНС перестала работать с 30 августа. Бюро является подразделением ГУ МВД, куда редакция и обратилась за комментарием. Там подтвердили окончание работы службы.

    «ГУ МВД в течение двух лет официально ставило перед органами исполнительной власти ситуацию, обозначая, что необходимо решать её в формате создания некоего информационной структуры по оказанию данной справочной услуги населению», - отметили в главке.

    Инициатива была в частности вызвана заботой о безопасности сохранения персональных данных граждан. По телефону, объяснили в ГУ, невозможно идентифицировать личность звонящих. Это могут быть не только родственники, но и коллекторы, мошенники: «Поэтому поступающие звонки от граждан формировали потенциально угрозы безопасности субъектов персональных данных, в том числе из самых незащищенных категорий — пенсионеры, одинокие люди».

    Но родственники не останутся без помощи полиции в поисках потерявшихся родных. Для этого им нужно дойти до ближайшего отдела полиции и предъявить документ, удостоверяющий право на получение данных. После этого в течение нескольких минут, если человека увезла скорая с улицы, им предоставят информацию. Или же примут заявление о пропаже родственника.

    Сотрудниками бюро же усилят дежурные части районов, где они будут помогать в общении с гражданами.

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