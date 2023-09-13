В Петербурге закрылось Бюро регистрации несчастных случаев. Как узнать о судьбе потерявшегося родственника

Читатель «Фонтанки» попросил «разделить с ним радость» от новости о ликвидации Бюро регистрации несчастных случаев (БРНС). Редакция узнала, чем ему и другим страждущим помочь.

«В Питере ликвидировано Бюро несчастных случаев, и все его телефоны, в том числе и указанные на сайте правительства больше не отвечают. ТЕПЕРЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, куда человека с улицы увезла скорая помощь (например, после ДТП), надо самостоятельно обзванивать ВСЕ!!!! больницы нашего маленького городка и его пригородов. Успехов и удачи всем родственникам пострадавших в нашем 8-мимиллионном городке!!!», - пожаловался в письме от 13 сентября читатель.

По данным «Фонтанки», круглосуточная справочная БРНС перестала работать с 30 августа. Бюро является подразделением ГУ МВД, куда редакция и обратилась за комментарием. Там подтвердили окончание работы службы.

«ГУ МВД в течение двух лет официально ставило перед органами исполнительной власти ситуацию, обозначая, что необходимо решать её в формате создания некоего информационной структуры по оказанию данной справочной услуги населению», - отметили в главке.

Инициатива была в частности вызвана заботой о безопасности сохранения персональных данных граждан. По телефону, объяснили в ГУ, невозможно идентифицировать личность звонящих. Это могут быть не только родственники, но и коллекторы, мошенники: «Поэтому поступающие звонки от граждан формировали потенциально угрозы безопасности субъектов персональных данных, в том числе из самых незащищенных категорий — пенсионеры, одинокие люди».