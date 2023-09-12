Власти Москвы заявили о планах построить 39 станций метро в течение 10 лет

Почти четыре десятка новых станций метро планируют построить и открыть в Москве в течение десяти лет. Сейчас в столице строят 15 новых станций, сообщает 12 сентября пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Андрея Бочкарева.



По словам Бочкарева, в настоящий момент в работе находятся порядка 35 километров новых линий. В планах у столичных властей запроектировать и построить 39 новых станций в ближайшую десятилетку.



В ближайшие годы в Москве должны появиться три новых ветки метро: Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская, пишет MSK1.RU. 9 сентября в городе открыли МЦД-4. Диаметр связал 20 районов и семь железнодорожных вокзалов — Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Рижский, Белорусский и Савеловский. Президент России Владимир Путин заявил, что МЦД продлят до Калуги и Тулы.

