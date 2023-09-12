    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    761мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.51eur103.53

    Власти Москвы заявили о планах построить 39 станций метро в течение 10 лет

    162
    2 комментария

    Почти четыре десятка новых станций метро планируют построить и открыть в Москве в течение десяти лет. Сейчас в столице строят 15 новых станций, сообщает 12 сентября пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Андрея Бочкарева.

    По словам Бочкарева, в настоящий момент в работе находятся порядка 35 километров новых линий. В планах у столичных властей запроектировать и построить 39 новых станций в ближайшую десятилетку.

    В ближайшие годы в Москве должны появиться три новых ветки метро: Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская, пишет MSK1.RU. 9 сентября в городе открыли МЦД-4. Диаметр связал 20 районов и семь железнодорожных вокзалов — Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Рижский, Белорусский и Савеловский. Президент России Владимир Путин заявил, что МЦД продлят до Калуги и Тулы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Buka12 Сен 2023 в 15:26
    хнык, хнык
    +0−0
    Гость12 Сен 2023 в 15:24
    Привет из Питера -_-
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close