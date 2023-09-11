Видео: экс-вратарь «Зенита» Малафеев развелся с женой и устроил вечеринку

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев развелся с женой Екатериной после 12 лет брака. «Новоразведенные» по случаю такого события устроили вечеринку. Видео мероприятия опубликовали в понедельник, 11 сентября, в социальных сетях.
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Судя по кадрам, бывшие муж с женой танцевали на фоне баннеров с надписями: «Екатерина», «развод», «Вячеслав». Также сжигали совместные фотографии под песню «На сиреневой луне» Леонида Агутина.
«На этом наша красивая история любви закончилась», — подписан видеоролик.