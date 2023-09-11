Сериал с Козловским убрали из программы фестиваля онлайн-кинотеатров

Сериал «Бар "Один звонок"» пропал из программы фестиваля «Новый сезон», который проходит в Сочи, сообщает 11 сентября «Бюллетень кинопрокатчика». По данным издания, премьера должна состояться 12 сентября и официального объявления об отмене не было, однако в пресс-службе фестиваля сообщили, что сериалу не дали прокатного удостоверения. Оно требуется для показа проекта на кинофестивале, но не для публикации сериала на онлайн-платформе.
Главную роль в детективном сериале сыграл Данила Козловский. Ранее с его политической позицией связывали проблемы, возникшие у Малого драматического театра в Петербурге. После того как театр простоял закрытым майские праздники, актер сделал заявление, в котором сообщил об уходе в отпуск до конца 2023 года.
Среди других артистов, снимавшихся в сериале, — Полина Ауг, Оксана Акиньшина, Максим Виторган и другие. По сценарию, следователь Морозов в поисках своего сына обнаруживает бар, посетители которого гибнут: считается, что в нем любой желающий может позвонить умершему близкому, сославшись на смертельную игру в «русскую рулетку».
Интересно, что телеграм-канал «Кинопоиск. Индустрия» обнаружил, будто сериал получал прокатное удостоверение еще в ноябре 2022 года. Однако в архиве открытых данных Минкульта не обозначается, если удостоверение было отозвано и не действует.