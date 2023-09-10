Рабочего ударило током в шахте метро в Петербурге

Производственную травму получил рабочий, спустившийся в шахту метро в Петербурге. По предварительным данным, его ударило током.



Как стало известно «Фонтанке», днем 10 сентября 64-летнего пострадавшего увезли в больницу на скорой. Впрочем, его состояние признали удовлетворительным — мужчина отделался довольно маленькими ожогами, хотя и степени III-а. Пострадали предплечье, пальцы и лицо. Рабочего поместили в приемный покой.



В феврале прошлого года проходчик погиб, упав в шахту строящейся станции метро «Путиловская».

