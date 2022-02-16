Проходчик погиб на строящейся станции «Путиловская» петербургского метро

Мужчина 45 лет, по предварительной информации, упал с высоты 7–10 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью, накануне около 22:30, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля.



В АО «Метрострой Северной столицы» подтвердили гибель проходчика четвертого разряда Дмитрия Яроша во время проведения плановых работ на 843-й шахте в Кировском районе.



Компания начала внутреннее расследование и пообещала, что на всех объектах будут организованы внеплановые проверки соблюдения техники безопасности.

