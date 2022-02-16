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Проходчик погиб на строящейся станции «Путиловская» петербургского метро

Проходчик погиб, упав в шахту строящейся станции метро в Кировском районе.

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Мужчина 45 лет, по предварительной информации, упал с высоты 7–10 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью, накануне около 22:30, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля.

В АО «Метрострой Северной столицы» подтвердили гибель проходчика четвертого разряда Дмитрия Яроша во время проведения плановых работ на 843-й шахте в Кировском районе.

Компания начала внутреннее расследование и пообещала, что на всех объектах будут организованы внеплановые проверки соблюдения техники безопасности.

Полиция и СК района проводят проверку.

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Комментарии (6)

262425641
Во всяком случае, теперь мы знаем, что строительство 6-й линии идёт.
мухомор
843 шахта это по-моему уже ближе к Юго-Западной.
265984735
Как здесь принято, комментаторы радостно показывают тесноту своего черепа.
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