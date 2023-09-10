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    Дети на месте, все восемь. Опытная мать полосатых снова попала на видео

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    Кабаниха из Всеволожского района Ленобласти, что под Петербургом, сберегла всех своих поросят. Хорошую новость из леса рассказывает 10 сентября биолог Павел Глазков в канале «Каждой твари по паре».

    Об этом маме мы уже писали. Первый раз видеоловушка поймала её в конце весны. Тогда она была ещё беременна. А спустя неделю пробежала мимо, уже став многодетной матерью, а за неё спешили восемь крохотных кабанчиков.

    «И вот на днях, в начале осени, мамаша пришла на эту же поляну с уже подросшими за лето детьми. Порадовало, что она уберегла всех восемь поросят. Это, однозначно, опытная мама, и явно это у нее уже не первое потомство», — отмечает Павел Глазков.

    Кабанята рождаются полосатыми и до сих пор сохраняют эту окраску. В случае опасности малыши обычно прячутся в зарослях, а не убегают, и полоски позволяют им сливаться с травой и ветвями. Через несколько месяцев рисунок исчезнет, а кабанчики при встрече с врагом научатся спасаться бегством. Взрослое животное развивает скорость до 50 км/ч.

    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков

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