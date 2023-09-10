Дети на месте, все восемь. Опытная мать полосатых снова попала на видео

Кабаниха из Всеволожского района Ленобласти, что под Петербургом, сберегла всех своих поросят. Хорошую новость из леса рассказывает 10 сентября биолог Павел Глазков в канале «Каждой твари по паре».
Об этом маме мы уже писали. Первый раз видеоловушка поймала её в конце весны. Тогда она была ещё беременна. А спустя неделю пробежала мимо, уже став многодетной матерью, а за неё спешили восемь крохотных кабанчиков.
«И вот на днях, в начале осени, мамаша пришла на эту же поляну с уже подросшими за лето детьми. Порадовало, что она уберегла всех восемь поросят. Это, однозначно, опытная мама, и явно это у нее уже не первое потомство», — отмечает Павел Глазков.
Кабанята рождаются полосатыми и до сих пор сохраняют эту окраску. В случае опасности малыши обычно прячутся в зарослях, а не убегают, и полоски позволяют им сливаться с травой и ветвями. Через несколько месяцев рисунок исчезнет, а кабанчики при встрече с врагом научатся спасаться бегством. Взрослое животное развивает скорость до 50 км/ч.