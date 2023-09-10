Дети на месте, все восемь. Опытная мать полосатых снова попала на видео

Кабаниха из Всеволожского района Ленобласти, что под Петербургом, сберегла всех своих поросят. Хорошую новость из леса рассказывает 10 сентября биолог Павел Глазков в канале «Каждой твари по паре».



Об этом маме мы уже писали. Первый раз видеоловушка поймала её в конце весны. Тогда она была ещё беременна. А спустя неделю пробежала мимо, уже став многодетной матерью, а за неё спешили восемь крохотных кабанчиков.

