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    Стали известны подробности экстравагантной выходки стюардессы у аэропорта Шереметьево

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    В среду, 6 сентября, в соцсетях появилось видео с задержанием бортпроводницы «Аэрофлота». Как пишет MSK1.RU, она прыгала на машины босиком, кричала о муже на СВО и детях, а также «вообще странно себя вела». Издание в пятницу, 8 сентября, рассказало подробности ситуации, связавшись с родственниками женщины.

    Типичный Бортпроводник

    Бортпроводница Майя в настоящее время госпитализирована, а ее муж жив и сейчас принимает участие в спецоперации на Украине — его призвали по мобилизации, объяснили родственники.

    «Предположительно, ей просто кто-то сообщил о его смерти. Кто ее напугал? Кто сказал, что он погиб? Мы не знаем. Несколько раз говорили с родителями Дениса [мужа бортпроводницы], пытались аккуратно узнать, как у него дела. Ему мы обо всем этом, конечно, не рассказывали, зачем человека беспокоить», — рассказала родственница бортпроводницы.

    Муж звонил родным на следующий день после задержания женщины и сказал, что с ним всё в порядке.

    Как пишет MSK1.RU, у Майи и Дениса двое детей, а не трое, как сообщалось ранее в Telegram-каналах.

    Издание обратилось в «Аэрофлот» за комментарием. В пресс-службе аэропорта Шереметьево ответили, что не имеют отношения к произошедшему.

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