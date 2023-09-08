Пострадавших от обеда в петербургской школе все больше. Проверяют еще и поликлинику

В Петербурге растет число пострадавших от очага кишечной инфекции в школе № 608. В данный момент оно достигло 56 человек. Об этом 8 сентября сообщает управление Роспотребнадзора по городу.



Согласно сообщению ведомства, санитарно-эпидемиологическое расследование проводится не только в отношении самой школы и АО «Комбинат питания «Кировский», который поставлял туда питание, но и СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 23».



К 8 сентября количество пострадавших выросло до 56 — это учителя и ученики 608-й школы, а также сотрудник комбината питания. В стационарах остаются 25 человек, среди них — 22 ребенка.

