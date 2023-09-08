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    В Петербурге планируют вакцинировать 60% населения. И это не коронавирус

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    Две сотни тысяч жителей Петербурга уже привили от гриппа, а в планах — 60% всего населения, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комздрава Лариса Соловьева.

    «Традиционно в конце августа — начале сентября мы начинаем прививочную кампанию против гриппа. В этом году она началась 28 августа. Для создания коллективного иммунитета надо минимальный охват населения — 60%. Если в абсолютных цифрах, то 3,24 миллиона человек. 500 тысяч детей, 12 тысяч беременных», — рассказала Соловьева 8 сентября на пресс-конференции в «Интерфаксе».

    По словам Соловьевой, вакцина от гриппа поступила в Петербург достаточно рано, и теперь все поликлиники города — детские и взрослые — ею обеспечены. Пока есть 35% от планового объема поставки — 1,1 миллиона доз. Есть и «Совигрипп», и «Ультрикс Квадри», но последняя пока для групп риска. Уже привиты 204 тысячи жителей.

    Тем временем, как писала «Фонтанка», грипп и ОРВИ уже разгоняются в Петербурге — у детей зафиксирован рост заболеваемости на 56%.

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    ВакцинацияПрививкиОРВИ и грипп
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