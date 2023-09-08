В Петербурге планируют вакцинировать 60% населения. И это не коронавирус

Две сотни тысяч жителей Петербурга уже привили от гриппа, а в планах — 60% всего населения, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комздрава Лариса Соловьева.



«Традиционно в конце августа — начале сентября мы начинаем прививочную кампанию против гриппа. В этом году она началась 28 августа. Для создания коллективного иммунитета надо минимальный охват населения — 60%. Если в абсолютных цифрах, то 3,24 миллиона человек. 500 тысяч детей, 12 тысяч беременных», — рассказала Соловьева 8 сентября на пресс-конференции в «Интерфаксе».

