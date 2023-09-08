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    Объявлено название новой книги Виктора Пелевина, сроки выхода и подробности о ней

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    Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу вечером 29 сентября. Роман будет называться «Путешествие в Элевсин», сообщило издательство «Эксмо» 8 сентября.

    События романа будут развиваться в той же вселенной, что и две предыдущие книги: «KGBT+» и «Transhumanism Inc». В центре сюжета, насколько можно это предположить исходя из аннотации, будут последствия Мускусной ночи — засекреченного восстания алгоритмов, которое почти погубило планету. Но настоящий бунт еще впереди. Если он случится, то уничтожит всех, в том числе богатых людей, сохранивших себя в подземных цереброконтейнерах, знакомых читателям по романам «KGBT+» и «Transhumanism Inc».

    Начальник службы безопасности «Transhumanism Inc» посылает лучшего оперативника в нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Тайна заговора спрятана там.

    Отметим, Элевсин — это город в Греции неподалеку от Афин. Известен благодаря древним Элевсинским мистериям — обрядам инициации в честь богинь плодородия Деметры и Персефоны.

    Точное время начала продаж «Путешествия в Элевсин» — 20:23 по Москве. Предзаказ откроется уже сегодня на нескольких площадках.

    Напомним, Виктор Пелевин пишет по одной книге в год, и выходят они в конце лета или начале осени. В прошлом году «Эксмо» подогревало интерес к новинке тем, что ставило под вопрос ее существование. Но роман «KGBT+» вышел в середине сентября.

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