Педофила Пулю задержали в Петербурге через три месяца после выхода из колонии. Он использовал свой старый сценарий

Два десятка лет отсидел в колонии Сергей Прасолов за серию изнасилований детей и был задержан оперативниками за старое через три месяца после освобождения.



Нападение на 12-летнюю девочку было совершено 6 сентября этого года в поселке Отрадное, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября. Школьница рассказала, что её остановил мужчина, представился сотрудником полиции и настоял, чтобы она проехала с ним для опознания несовершеннолетнего преступника. Он посадил её в автомобиль «Киа» и вывез в гаражи на Центральной улице. Там мужчина, по предварительной информации, совершил в отношении ребенка развратные действия, но она смогла вырваться из машины.

