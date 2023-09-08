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    Педофила Пулю задержали в Петербурге через три месяца после выхода из колонии. Он использовал свой старый сценарий

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    Два десятка лет отсидел в колонии Сергей Прасолов за серию изнасилований детей и был задержан оперативниками за старое через три месяца после освобождения.

    Нападение на 12-летнюю девочку было совершено 6 сентября этого года в поселке Отрадное, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября. Школьница рассказала, что её остановил мужчина, представился сотрудником полиции и настоял, чтобы она проехала с ним для опознания несовершеннолетнего преступника. Он посадил её в автомобиль «Киа» и вывез в гаражи на Центральной улице. Там мужчина, по предварительной информации, совершил в отношении ребенка развратные действия, но она смогла вырваться из машины.

    Было возбуждено уголовное дело.

    На следующий день сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска на Искровском проспекте задержали подозреваемого. Он оказался им знаком. В 2004 году его уже задерживали за серию изнасилований и действий сексуального характера. В июле 2005 года Сергея Прасолова осудили на 19 лет, признав его вину перед 9 жертвами в возрасте от 9 до 13 лет. Им он также представлялся сотрудником, только тогда — милиции.

    Из колонии мужчина вышел в мае этого года. И, судя по всему, снова принялся за старое.

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