В Невидимом театре выпускают «Катапульту»

8 и 9 сентября в «Невидимом театре» пройдет премьера спектакля Семена Серзина «Катапульта» по одноименной пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского.

Николай Куглянт и Таисия Вилкова сцена из спектакля

Николай Куглянт и Таисия Вилкова сцена из спектакля Фото: официальная группа Невидимого театра Вконтакте

Режиссер Семен Серзин определил жанр спектакля как «трагедия смешного человека». В центре сюжета сорокалетний Вадик . Он неудачник , непригоден для жизни , его бросила жена и он не имеет целей и смыслов для существования. Всё ведет его к пропасти — но возможно его спасут ангел-хранитель и семья?

Таким образом «катапульта», слово греческого происхождения, вынесенное в заглавие и означающее любую метательную машину, здесь как бы становиться метафорой самого Вадика и его жизни, которая безжалостно катапультирует его в бездну.

Роль Вадика исполнит Николай Куглянт — актёр «Мастерской» Григория Козлова и постоянный участник проектов Невидимого театра. Также в ролях — Михаил Касапов (Илья), Юлия Башорина и Алёна Митюшкина (Валя), Николай Иванов и Алексей Фролов (Рельс). Впервые на сцене Невидимого театра сыграют Таисия Вилкова и Александра Никитина — они в очередь будут исполнять роль «ангела-хранителя», девушки Марины.

Одной из особенностей спектакля будет музыка в живом исполнении. За нее отвечает Дмитрий Малинкин — гитарист панк-рок-группы «Последние танки в Париже», основанной в 1996 году в Выборге.



С пьесы Дмитрия Богославского «Любовь людей» в постановке Семена Серзина в 2017-м началась история Невидимого театра.

