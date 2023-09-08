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    В Невидимом театре выпускают «Катапульту»

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    8 и 9 сентября в «Невидимом театре» пройдет премьера спектакля Семена Серзина «Катапульта» по одноименной пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского.

    Николай Куглянт и Таисия Вилкова сцена из спектакля
    Николай Куглянт и Таисия Вилкова сцена из спектакляФото: официальная группа Невидимого театра Вконтакте
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    Режиссер Семен Серзин определил жанр спектакля как «трагедия смешного человека». В центре сюжета сорокалетний Вадик. Он неудачник, непригоден для жизни, его бросила жена и он не имеет целей и смыслов для существования. Всё ведет его к пропасти но возможно его спасут ангел-хранитель и семья?

    Таким образом «катапульта», слово греческого происхождения, вынесенное в заглавие и означающее любую метательную машину, здесь как бы становиться метафорой самого Вадика и его жизни, которая безжалостно катапультирует его в бездну.

    Роль Вадика исполнит Николай Куглянт — актёр «Мастерской» Григория Козлова и постоянный участник проектов Невидимого театра. Также в ролях — Михаил Касапов (Илья), Юлия Башорина и Алёна Митюшкина (Валя), Николай Иванов и Алексей Фролов (Рельс). Впервые на сцене Невидимого театра сыграют Таисия Вилкова и Александра Никитина — они в очередь будут исполнять роль «ангела-хранителя», девушки Марины.

    Одной из особенностей спектакля будет музыка в живом исполнении. За нее отвечает Дмитрий Малинкин — гитарист панк-рок-группы «Последние танки в Париже», основанной в 1996 году в Выборге.

    С пьесы Дмитрия Богославского «Любовь людей» в постановке Семена Серзина в 2017-м началась история Невидимого театра.

    Дмитрий Богославский — драматург из Беларуси. В 2010 году окончил Белорусскую академию искусств по специальности «Режиссура драматического театра». Пьеса о «Катапульта» была написана в 2020 году на фабрике нарративного театра «Дисциплина» в Новосибирском театре «Старый дом». В 2022 году состоялась премьерная постановка этой пьесы в Самарском академическом театре драмы им. Максима Горького в режиссуре Михаила Лебедева.

    18+

    Никитина Полина

    Николай Куглянт и Таисия Вилкова сцена из спектакля
    Николай Куглянт и Таисия Вилкова сцена из спектакляФото: официальная группа Невидимого театра Вконтакте

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