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    Пермский театр «У Моста» привезет в Петербург постапокалиптическую притчу, первый вариант Вассы и вампиловского «Старшего сына»

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    9,10 и 11 сентября на сцене Театра на Литейном пройдут гастроли пермского театра «У Моста».

    В первый день можно будет посмотреть спектакль «Зверь» о мире на обломках исчезнувшей цивилизации. Отец, Мать и Дочь — единственные люди, оставшиеся на Земле, бредут по выжженной атомной катастрофой пустыне в поисках других, себе подобных, дабы продолжить жизнь во Вселенной. Режиссером спектакля выступил Сергей Федотов, а его жанр определен как «фантастическая история». 16+

    10 сентября пройдет показ спектакля «Васса» — театр представит первый вариант пьесы Максима Горького о Вассе Железновой, практически неизвестный широкому зрителю. Главными героями спектакля станут сама Васса, мать и «железная женщина», стремящаяся сохранить семью и дело всей жизни и дом, в котором живет семья. Дом в спектакле становится отдельным персонажем и зрители будут слышать его звуки — от скрипения половиц до тиканья часов. 16+

    Завершит гастроли спектакль «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова. Жанр обозначен как «провинциальная комедия»: создатели обещают светлый и нежный спектакль о сближении семьи через мнимого родственника. 12+

    Фото: скриншот трейлера спектакля
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    В спектаклях задействована труппа театра.

    Театр «У Моста» почти ежегодно привозит свои спектакли на смотр петербургским зрителям. Это авторский театр Сергея Федотова, трижды номинант и лауреат Российской национальной премии «Золотая маска», лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший региональный театр России», обладатель 45 Гран-при зарубежных фестивалей.

    Никитина Полина

    Фото: скриншот трейлера спектакля

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