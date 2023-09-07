Пермский театр «У Моста» привезет в Петербург постапокалиптическую притчу, первый вариант Вассы и вампиловского «Старшего сына»

В первый день можно будет посмотреть спектакль «Зверь» о мире на обломках исчезнувшей цивилизации. Отец, Мать и Дочь — единственные люди, оставшиеся на Земле, бредут по выжженной атомной катастрофой пустыне в поисках других, себе подобных, дабы продолжить жизнь во Вселенной. Режиссером спектакля выступил Сергей Федотов, а его жанр определен как «фантастическая история». 16 +

9,10 и 11 сентября на сцене Театра на Литейном пройдут гастроли пермского театра «У Моста».

10 сентября пройдет показ спектакля «Васса» — театр представит первый вариант пьесы Максима Горького о Вассе Железновой, практически неизвестный широкому зрителю. Главными героями спектакля станут сама Васса, мать и «железная женщина», стремящаяся сохранить семью и дело всей жизни и дом, в котором живет семья. Дом в спектакле становится отдельным персонажем и зрители будут слышать его звуки — от скрипения половиц до тиканья часов. 16+



Завершит гастроли спектакль «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова. Жанр обозначен как «провинциальная комедия»: создатели обещают светлый и нежный спектакль о сближении семьи через мнимого родственника. 12+

