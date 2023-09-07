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    Волгоградскую область впервые атаковал беспилотник

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    Беспилотный летательный аппарат впервые перехватили в Волгоградской области 7 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, говорится в телеграм-канале областной администрации.

    Бочаров добавил, что повреждений военных и гражданских объектов нет. Никто не пострадал.

    Утром 7 сентября вооруженные силы Украины пытались атаковать Брянскую область, где сбили три беспилотника, а также Ростов-на-Дону. Один из беспилотников упал в центре города, введен режим ЧС. Также БПЛА сбили в Раменском городском округе Московской области.

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