Волгоградскую область впервые атаковал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат впервые перехватили в Волгоградской области 7 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, говорится в телеграм-канале областной администрации.
Бочаров добавил, что повреждений военных и гражданских объектов нет. Никто не пострадал.
Утром 7 сентября вооруженные силы Украины пытались атаковать Брянскую область, где сбили три беспилотника, а также Ростов-на-Дону. Один из беспилотников упал в центре города, введен режим ЧС. Также БПЛА сбили в Раменском городском округе Московской области.