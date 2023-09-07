    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, зап

    771мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.84eur105.08

    На месте падения БПЛА в Ростове ввели режим ЧС. 20 домов остаются без света

    1602
    17 комментариев

    В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону утром 7 сентября без света остаются 20 домов. Об этом пишет 161.RU со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко. По его словам, аварийные службы прибыли на место и приступят к работе после проведения следственных действий.

    ПоделитьсяПоделиться

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал о введении режима чрезвычайной ситуации.

    «Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинской, 39, 41, 42, с 09:00 вводится режим ЧС», — заявил он.

    В этих трех домах живут 99 человек. Им предложили временно разместиться в маневренном фонде, а также их обеспечат питанием.

    «Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты», — добавил Голубев.

    По данным издания, утром ресторан «Гаврош», находящийся в квартале от места взрыва и лишившийся стёкол, открылся как ни в чем не бывало. Для посетителей закрыли только первый зал, окна которого выбила взрывная волна. Ростовчане завтракают на веранде.

    Напомним, около 3 часов ночи дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области. Обломки одного из них упали в центре города. Повреждены несколько зданий и автомобилей, есть раненый.

    «Ночью был очень мощный взрыв. Я живу не в центре, а в Северном районе. Слышно было очень хорошо, я напугалась, подумала, бомбят», — рассказала журналистам местная жительница Татьяна.

    «Я сразу понял, что это атака беспилотников, но паники как таковой не было, — поделился другой горожанин, Михаил. — Сейчас уже всё в норме, пробок нет, в центре оцеплено 200–300 метров на Пушкинской».

    Глава батайской администрации Роман Волошин сообщил, что находится на месте повреждения нежилого дома в Батайске. Никто не пострадал, причины выясняются. При этом ни Волошин, ни Голубев не подтверждают, что туда упал БПЛА, отмечает 161.RU.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БеспилотникиАтака беспилотниковАтака БПЛАРостов-на-ДонуРостовская область
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close