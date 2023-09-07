На месте падения БПЛА в Ростове ввели режим ЧС. 20 домов остаются без света

В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону утром 7 сентября без света остаются 20 домов. Об этом пишет 161.RU со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко. По его словам, аварийные службы прибыли на место и приступят к работе после проведения следственных действий.

Фото: Диана Кулыгина / 161.RU Фото: Диана Кулыгина / 161.RU Фото: Диана Кулыгина / 161.RU Фото: Диана Кулыгина / 161.RU Фото: Диана Кулыгина / 161.RU Поделиться Поделиться





Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал о введении режима чрезвычайной ситуации.

«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинской, 39, 41, 42, с 09:00 вводится режим ЧС», — заявил он.



В этих трех домах живут 99 человек. Им предложили временно разместиться в маневренном фонде, а также их обеспечат питанием.

«Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты», — добавил Голубев.



По данным издания, утром ресторан «Гаврош», находящийся в квартале от места взрыва и лишившийся стёкол, открылся как ни в чем не бывало. Для посетителей закрыли только первый зал, окна которого выбила взрывная волна. Ростовчане завтракают на веранде. Напомним, около 3 часов ночи дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области. Обломки одного из них упали в центре города. Повреждены несколько зданий и автомобилей, есть раненый.

«Ночью был очень мощный взрыв. Я живу не в центре, а в Северном районе. Слышно было очень хорошо, я напугалась, подумала, бомбят», — рассказала журналистам местная жительница Татьяна.



«Я сразу понял, что это атака беспилотников, но паники как таковой не было, — поделился другой горожанин, Михаил. — Сейчас уже всё в норме, пробок нет, в центре оцеплено 200–300 метров на Пушкинской».

