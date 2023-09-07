Беспилотник упал в центре Ростова. Есть раненый, много повреждений — смотрите фото

Два беспилотника упали ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области около 3 часов ночи.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев, один аппарат упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе дома 42 по Пушкинской улице. Задело фасады и выбило окна в трёх зданиях, повреждены несколько автомобилей. Есть один пострадавший.

«Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался», — пишет Голубев.