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    Беспилотник упал в центре Ростова. Есть раненый, много повреждений — смотрите фото

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    Два беспилотника упали ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области около 3 часов ночи.

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев, один аппарат упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе дома 42 по Пушкинской улице. Задело фасады и выбило окна в трёх зданиях, повреждены несколько автомобилей. Есть один пострадавший.

    «Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался», — пишет Голубев.

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    161.RU сообщает, что в ресторан «Гаврош» вылетели стекла, при этом кадки с растениями целы и на месте. В соседних зданиях выбило окна и где-то даже двери. На месте побывал сити-менеджер Алексей Логвиненко и пообещал по необходимости переселить жителей повреждённых домов в маневренный фонд.

    Местный житель видел, как что-то пролетело и взорвалось. Он вместе с другими ростовчанами оттаскивал поврежденную машину, чтобы смогли проехать пожарные. Чуть позже машина взорвалась.

    Ростовчанка Марина живет в доме, рядом с которым упал сбитый беспилотник. По её словам, вынесло две двери.

    «В три с чем-то был такой хлопок, взрыв! Повыбивало и двери, и стекла», — рассказывает Марина.

    На месте работают спецслужбы. Движение на Пушкинской от Буденновского до Халтуринского ограничено.

    В Батайске беспилотник попал в нежилой новый дом на улице Мира.

    Новость дополняется.

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