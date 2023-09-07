Обломки БПЛА упали на вокзал в Брянске, повреждены здание и машины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о трех беспилотниках, сбитых 7 сентября .



В 05:41 он в своем телеграм-канале отчитался об уничтожении беспилотного летательного аппарата над Брянским районом. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.



В 07:08 вышло второе сообщение: «Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат».

