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    Обломки БПЛА упали на вокзал в Брянске, повреждены здание и машины

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    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о трех беспилотниках, сбитых 7 сентября.

    В 05:41 он в своем телеграм-канале отчитался об уничтожении беспилотного летательного аппарата над Брянским районом. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

    В 07:08 вышло второе сообщение: «Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат».

    На этот раз тоже никто не пострадал, но есть разрушения. Обломки БПЛА упали в районе вокзала. Частично повреждено остекление железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы.

    Кроме того, беспилотники сегодня сбили в Раменском на подлете к Москве и в Ростовской области.

    UPD: в 07:24 Богомаз написал, что еще один аппарат сбит силами ПВО на подлете к Брянску. Никто не пострадал, разрушений нет.

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