Беспилотник, летевший на Москву, сбили в Раменском

Новая попытка атаки БПЛА на Москву ночью 7 сентября не удалась, ее пресекли средства ПВО. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, беспилотный летательный аппарат сбит в Раменском городском округе.



«Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы», — написал в своем телеграм-канале Собянин.



Минобороны РФ также отчитывается о пресечении террористической атаки «БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации» около 3 часов ночи.

