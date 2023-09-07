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    Беспилотник, летевший на Москву, сбили в Раменском

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    Новая попытка атаки БПЛА на Москву ночью 7 сентября не удалась, ее пресекли средства ПВО. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, беспилотный летательный аппарат сбит в Раменском городском округе.

    «Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы», — написал в своем телеграм-канале Собянин.

    Минобороны РФ также отчитывается о пресечении террористической атаки «БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации» около 3 часов ночи.

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