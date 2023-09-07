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    Почти 25 лет в полиции Петербурга. В УМВД по Липецкой области — новый глава

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    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев 7 сентября представил личному составу нового главу Управления МВД РФ по Липецкой области. Им стал генерал-майор полиции Дмитрий Петров, который почти 25 лет проработал в полиции Петербурга. Его на эту должность назначил президент России Владимир Путин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Колокольцев напомнил, что почти 25 лет Дмитрий Петров работал в ГУВД по Петербургу и Ленобласти. В полиции Северной столицы он работал в уголовном розыске, управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, возглавлял центр по противодействию экстремизму.

    С 2019 года генерал-майор Петров продолжил службу в центральном аппарате МВД. Последние три с половиной года являлся замначальника профильного главка. Петров был награжден медалью «За отвагу», что, по словам Колокольцева, свидетельствует о высоких личностных качествах нового главы МВД Липецкой области.

    Поскольку Липецкая область занимает лидирующие позиции как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, одна из первоочередных задач в субъекте — обеспечение экономической безопасности, отметил министр Колокольцев. Перед полицией стоит задача пресекать факты хищения и нецелевого использования бюджета. К тому же Колокольцев призвал предотвращать IT-преступления — они в регионе возросли на 70 %. Глава МВД также сделал акцент на незаконном обороте наркотиков, в том числе с использованием IT-технологий.

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    Дмитрий ПетровВладимир КолокольцевУМВД по Липецкой областиМВД
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