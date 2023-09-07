Почти 25 лет в полиции Петербурга. В УМВД по Липецкой области — новый глава

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев 7 сентября представил личному составу нового главу Управления МВД РФ по Липецкой области. Им стал генерал-майор полиции Дмитрий Петров, который почти 25 лет проработал в полиции Петербурга. Его на эту должность назначил президент России Владимир Путин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Колокольцев напомнил, что почти 25 лет Дмитрий Петров работал в ГУВД по Петербургу и Ленобласти. В полиции Северной столицы он работал в уголовном розыске, управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, возглавлял центр по противодействию экстремизму.

