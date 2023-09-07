Путин решил проголосовать на выборах мэра Москвы онлайн

Президент России Владимир Путин на выборах мэра города Москвы проголосует в онлайн-формате. Об этом в ходе конференц-колла 7 сентября рассказал журналистам Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы», — заявил Дмитрий Песков, сославшись на «достаточно напряженный график» президента (цитата по ТАСС).
По словам Пескова, региональные выборы важны, и в Кремле отмечают достаточно высокую явку в последние годы. Также пресс-секретарь президента отметил, что с каждым годом выборы становятся все более удобными из-за развивающихся технологий.
Днем ранее Песков отказался от комментариев по работе Центризбиркома и его председателя Эллы Памфиловой. По его словам, пока рано давать какие-либо оценки.
В эти выходные в РФ пройдет единый день голосования, однако в большинстве субъектов электоральные мероприятия растянут с 8 по 10 сентября. Три дня будут выбирать и мэра Москвы.