Путин решил проголосовать на выборах мэра Москвы онлайн

Президент России Владимир Путин на выборах мэра города Москвы проголосует в онлайн-формате. Об этом в ходе конференц-колла 7 сентября рассказал журналистам Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы», — заявил Дмитрий Песков, сославшись на «достаточно напряженный график» президента (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, региональные выборы важны, и в Кремле отмечают достаточно высокую явку в последние годы. Также пресс-секретарь президента отметил, что с каждым годом выборы становятся все более удобными из-за развивающихся технологий.