Кремль объявил до понедельника «режим тишины» по работе ЦИКа

Кремль до понедельника воздержится от комментариев по работе Центризбиркома РФ и его председателя Эллы Памфиловой. Об этом заявил 6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает газета «Ведомости».

«Сейчас преждевременно давать какие-то оценки», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу председателя ЦИК Эллы Памфиловой и всей комиссии.

В предстоящие выходные в России пройдет единый день голосования, при этом в большинстве субъектов голосование пройдет с 8 по 19 сентября. Исключением стали лишь Тюменская область, где выборы пройдут одним днем, и Омская область — там электоральное мероприятие расширили до двух дней. В 21 субъекте России будут выборы высших должностных лиц, например Москва выберет мэра города федерального значения.