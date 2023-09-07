Над Петербургом — хлопья и гряды

Необычные милые облака образовались в небе над Петербургом утром 7 сентября. Они похожи на высококучевые, слоисто-кучевые и перисто-кучевые облака. Они различаются высотой.
Высококучевые облака, согласно определению в «Википедии», это облака в виде гряд, состоящих из пластин или хлопьев, которые могут сливаться в сплошной покров, образуются на высоте от 2 до 6 км. Слоисто-кучевые — крупные серые гряды пластин или хлопьев, разделённые просветами или сливающиеся в сплошной покров, образуются на высоте 0,6–1,5 км. Перисто-кучевые облака — тонкие облака, состоящие из мелких волн, хлопьев или ряби, располагаются на высоте более 6–7 км.
По данным СЗ УГМС, сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков.