Власти Петербурга хотят субсидировать гособоронным заводам аренду квартир для работников

Правительство Петербурга планирует субсидировать предприятиям ОПК затраты на аренду квартир для работников. Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 годы в Законодательном собрании 6 сентября. На эти цели ведомство запросило дополнительную потребность в 240 млн рублей.



По его словам, размер субсидии составит до 10 тысяч рублей в месяц. Она сможет покрыть до 30% арендной платы (предполагается, что треть покроет компания и треть сам работник). Таким образом, поддержку получат примерно 2 000 работников. Это снимет кадровую напряженность, считают в КППИТ.