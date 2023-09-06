Власти Петербурга хотят субсидировать гособоронным заводам аренду квартир для работников

Правительство Петербурга планирует субсидировать предприятиям ОПК затраты на аренду квартир для работников. Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 годы в Законодательном собрании 6 сентября. На эти цели ведомство запросило дополнительную потребность в 240 млн рублей.
По его словам, размер субсидии составит до 10 тысяч рублей в месяц. Она сможет покрыть до 30% арендной платы (предполагается, что треть покроет компания и треть сам работник). Таким образом, поддержку получат примерно 2 000 работников. Это снимет кадровую напряженность, считают в КППИТ.
Также ведомство предложило еще две новые меры поддержки. Субсидия на технологическое присоединение предприятий к инженерным сетям сможет покрывать до 50% затрат, ее размер составит до 20 млн рублей. Всего доппотребность составляет 100 млн рублей. Кроме того, власти хотят субсидировать банкам процентную ставку по кредитам, выданным на строительство промышленных предприятий. Дополнительная потребность составляет 250 млн рублей.
Всего комитет планирует потратить на развитие бизнеса в 2024 году 10,7 млрд рублей, что в три раза больше, чем в 2023 году (2,93 млрд рублей). Дополнительная потребность на 2024 год составляет 8,95 млрд рублей. Львиная доля этой суммы — 8 млрд рублей — пойдет на докапитализацию Фонда развития промышленности.