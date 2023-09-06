    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, с-з

    765мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd97.54eur104.9

    Власти Петербурга хотят субсидировать гособоронным заводам аренду квартир для работников

    884
    28 комментариев

    Правительство Петербурга планирует субсидировать предприятиям ОПК затраты на аренду квартир для работников. Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 годы в Законодательном собрании 6 сентября. На эти цели ведомство запросило дополнительную потребность в 240 млн рублей.

    По его словам, размер субсидии составит до 10 тысяч рублей в месяц. Она сможет покрыть до 30% арендной платы (предполагается, что треть покроет компания и треть сам работник). Таким образом, поддержку получат примерно 2 000 работников. Это снимет кадровую напряженность, считают в КППИТ.

    Также ведомство предложило еще две новые меры поддержки. Субсидия на технологическое присоединение предприятий к инженерным сетям сможет покрывать до 50% затрат, ее размер составит до 20 млн рублей. Всего доппотребность составляет 100 млн рублей. Кроме того, власти хотят субсидировать банкам процентную ставку по кредитам, выданным на строительство промышленных предприятий. Дополнительная потребность составляет 250 млн рублей.

    Всего комитет планирует потратить на развитие бизнеса в 2024 году 10,7 млрд рублей, что в три раза больше, чем в 2023 году (2,93 млрд рублей). Дополнительная потребность на 2024 год составляет 8,95 млрд рублей. Львиная доля этой суммы — 8 млрд рублей — пойдет на докапитализацию Фонда развития промышленности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close