Власти Петербурга просят увеличить расходы на развитие промышленности в шесть раз в 2024 году

Дополнительные 8,97 млрд рублей требуются властям Петербурга на развитие промышленности. Именно такая дополнительная потребность заявлена в рамках нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 годы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении «Фонтанки».



Средства запрашиваются на реализацию госпрограммы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса». Согласно проекту бюджета, на эти цели в 2024 году заложили только 1,8 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в 2023 году.