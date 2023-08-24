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    Власти Петербурга просят увеличить расходы на развитие промышленности в шесть раз в 2024 году

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    Дополнительные 8,97 млрд рублей требуются властям Петербурга на развитие промышленности. Именно такая дополнительная потребность заявлена в рамках нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 годы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении «Фонтанки».

    Средства запрашиваются на реализацию госпрограммы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса». Согласно проекту бюджета, на эти цели в 2024 году заложили только 1,8 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в 2023 году.

    В частности, снизятся бюджетные инвестиции в АО «ИТМО Хайпарк», срезана субсидия на поддержку аккредитации ветеринарной лаборатории и расходы на развитие связей с регионами Арктической зоны. При этом на 10 млрд рублей вырастет субсидия на ГУП «Продовольственный фонд» и расходы на развитие сельского хозяйства.

    Пока проект бюджета носит предварительный характер. Если дополнительная потребность будет удовлетворена, то расходы на промышленность превысят план и уровень 2023 года почти в шесть раз.

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