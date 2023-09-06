    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, с-з

    765мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.54eur104.9

    Покупатель лип для сада у Мариинского дворца обратился к губернатору из-за денег

    1315
    8 комментариев

    Компания, купившая на свои деньги деревья для временного сада у Мариинского дворца, не может заключить договор с городом и передать их ему. Собственник обратился к губернатору.

    По данным «Фонтанки», обращение в электронную приемную главы города отправлено накануне. Автор — Павел Герасимов, основатель бренда уличной мебели Berkano, чьи вазоны и кашпо стоят в саду. В тексте бизнесмен рассказывает, что все растения у питомника «Лорберг» через логистическую компанию «Лайнагро» оплачивал он, параллельно поставляя свою продукцию для экстренного открытия сада. В итоге на данный момент с ним все еще не рассчитались за кашпо, а на растения даже не заключили договор, так что формально они являются его собственностью. При этом его расходы на деревья составили 63 млн рублей.

    Временный сад был открыт у Мариинского дворца ко Дню города, контракт на его организацию Центр комплексного благоустройства заключил с АО СПП «Центральное». Общая стоимость составила 162 млн рублей, Следственный комитет проводил доследственную проверку.

    Подробнее о ситуации с садом на Синем мосту читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close