Покупатель лип для сада у Мариинского дворца обратился к губернатору из-за денег

Компания, купившая на свои деньги деревья для временного сада у Мариинского дворца, не может заключить договор с городом и передать их ему. Собственник обратился к губернатору.



По данным «Фонтанки», обращение в электронную приемную главы города отправлено накануне. Автор — Павел Герасимов, основатель бренда уличной мебели Berkano, чьи вазоны и кашпо стоят в саду. В тексте бизнесмен рассказывает, что все растения у питомника «Лорберг» через логистическую компанию «Лайнагро» оплачивал он, параллельно поставляя свою продукцию для экстренного открытия сада. В итоге на данный момент с ним все еще не рассчитались за кашпо, а на растения даже не заключили договор, так что формально они являются его собственностью. При этом его расходы на деревья составили 63 млн рублей.