«Зелибоба» удалась. Смотрите, какие в Царском Селе выросли арбузы

Сотрудники садово-паркового отдела музея-заповедника «Царское Село» в этом году вырастили арбузы и дыни. Это не просто урожай, а возрождение исторической традиции: музейные садовники работали по старинным технологиям.



В оранжерейном комплексе «Верхние теплицы» вызрели более сорока плодов, сообщает 6 августа пресс-служба музея-заповедника «Царское Село». Для возрождения «арбузно-дынной» традиции были выбраны арбузы сортов «Зелибоба», «Бархан», «Шуга еллоу»; дыни «Апельсинка», «Необычайная». «Мы рискнули в этом году возродить традицию выращивания арбузов и справились с этой задачей», — говорит главный хранитель парков музея-заповедника «Царское Село» Ольга Филиппова.

