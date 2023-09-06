«Зелибоба» удалась. Смотрите, какие в Царском Селе выросли арбузы

Сотрудники садово-паркового отдела музея-заповедника «Царское Село» в этом году вырастили арбузы и дыни. Это не просто урожай, а возрождение исторической традиции: музейные садовники работали по старинным технологиям.
В оранжерейном комплексе «Верхние теплицы» вызрели более сорока плодов, сообщает 6 августа пресс-служба музея-заповедника «Царское Село». Для возрождения «арбузно-дынной» традиции были выбраны арбузы сортов «Зелибоба», «Бархан», «Шуга еллоу»; дыни «Апельсинка», «Необычайная». «Мы рискнули в этом году возродить традицию выращивания арбузов и справились с этой задачей», — говорит главный хранитель парков музея-заповедника «Царское Село» Ольга Филиппова.
«Известно, что Петербург находится в зоне рискованного земледелия, но в некоторых источниках при этом отмечается, что в XVIII веке петербуржцы употребляли арбузов едва ли не больше, чем кабачков», — добавляет Ольга Филиппова.
О строительстве каменной оранжереи в составе будущего комплекса теплиц Верхнего сада впервые упоминается в 1722 году. Когда в 1741 году Елизавета Петровна взошла на престол, Царское Село стало официальной летней резиденцией императрицы, и там начали активно возводить оранжереи и теплицы. В Верхних теплицах круглый год выращивали землянику, цитрусовые, персики, вишню, черешню, виноград, ананасы, а также арбузы и дыни. В фруктовых садах зрели яблоки, сливы, смородина, малина, крыжовник. Садовники даже зимой снабжали императорский двор ягодами и фруктами.
Сейчас в оранжереях выращивают рассаду, чтобы с наступлением весны высаживать в парковых цветниках, а также круглый год цветы для украшения интерьеров Екатерининского и Александровского дворцов. «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как это происходит. В холодное время года здесь зимуют лавры (летом их выставляют в партер Екатерининского парка и на плац перед Екатерининским дворцом). В Александровском дворце есть «цветочная экспозиция» из комнатных растений.