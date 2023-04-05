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    И даже дыни. В Царском Селе рассказали, что и когда расцветет в этом сезоне, анютины глазки уже прищурились

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    В музее-заповеднике «Царское Село» рассказали, какие цветы украсят Екатерининский и Александровский парки этой весной и летом. Первыми на улицы выйдут из оранжерей анютины глазки (виола). 25 тысяч этих цветов восемнадцати сортов сложатся в яркие композиции. «Фонтанка» убедилась: в музейных оранжереях весна уже наступает.

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    Нынешней весной впервые за долгие годы царскосельские цветники украсят 700 экземпляров примулы — как и анютины глазки, примула хорошо переносит холода, и потому они отправятся первыми на свежий воздух. В мае к ним присоединятся тюльпаны и нарциссы.

    «Примулу издревле высаживали в русских садах, в России ее ласково называли первоцветом, скороспелкой, первинкой или баранчиком», – объясняет выбор главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова. При этом одно время примула чуть было не вышла из моды окончательно — такой риск был в конце XIX века. Однако подоспели цветоводы, сумевшие вывести новые удивительные сорта.

    В течение сезона петербуржцы смогут полюбоваться и на овощные цветники, какие были популярны в XVIII веке - в Екатерининском парке появятся несколько сортов перца, фенхель, шалфей, помидоры. Также лето украят винтажные левкои, кларкия, трахелиум и исторические сорта роз.

    Ну а к осени в «Верхних теплицах» Царского села вырастят арбузы и дыни — причем по старинным технологиям. Увидеть их можно будет на традиционном сентябрьском празднике «Яблочный полдень».

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    ЦветыЦарское село
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