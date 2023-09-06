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    Юноше выстрелили в ногу у станции «Девяткино»

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    Молодой петербуржец попал в больницу после неприятной встречи у станции метро «Девяткино». Он заявил, что незнакомец выстрелил ему в ногу.

    19-летнего пострадавшего доставили в больницу Святого Георгия накануне, стало известно «Фонтанке» 6 сентября. Выстрел при этом прогремел еще за три дня до этого.

    У молодого человека была ранена внутренняя часть бедра, но лечиться его отпустили домой — состояние было удовлетворительное. Из чего в него стреляли — не ясно.

    Накануне у станции «Девяткино» гремели не выстрелы, а фейерверки — один из любителей пиротехники пострадал. Также в конце августа там произошла драка со стрельбой, а за несколько дней до этого у той же станции мужчина погиб от ударов по голове.

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