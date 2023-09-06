Четверо с фейерверками напугали жителей Мурино. Один пострадал

Любители пиротехники навели шороху возле метро «Девяткино» во Всеволожском районе Ленобласти. Один из них получил травмы.



Жительница Мурино вечером 5 сентября сообщила в группе «Девяткино online | Мурино» о двух громких хлопках, которые были слышны в районе Привокзальной площади в 20:35 и 21:25. Выяснилось, что возле дома 1, корпус 1, по Привокзальной площади компания из четырех человек взрывала фейерверки. Об этом рассказали «Фонтанке» 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате один из компании пострадал. От скорой помощи он отказался.