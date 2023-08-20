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    Мужчина погиб после ударов по голове у станции «Девяткино»

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    Следственный комитет по Ленобласти разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, тело которого обнаружили у станции метро «Девяткино». Предполагаемый виновник задержан.

    В полицию о трупе заявил прохожий ночью 20 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На теле 37-летнего погибшего были ссадины и кровоподтеки.

    По предварительным данным, прошлым вечером двое нетрезвых мужчин поссорились у выхода из метро на бульваре Менделеева. Якобы один три раза ударил другого кулаком по голове, тот упал и потерял сознание, в результате скончался. Его оппонент пытался убежать, но его задержали полицейские.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока идет доследственная проверка.

    © Фонтанка.Ру

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