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    Дорожный ремонт ограничит проезд по Лиговскому до середины сентября

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    Работы на сетях, ремонт дороги и строительство светофора с 7 сентября добавят новых ограничений водителям в семи районах Петербурга. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Василеостровский район

    Для реконструкции теплосетей до 15 декабря ограничат проезд по участку Уральской улицы от Наличной улицы до проспекта КИМа.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    Ремонт дорожного покрытия на проспекте Культуры с 7 по 12 сентября ограничит движение по его карманам от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. В то же время до 12 сентября ограничен проезд по участку проспекта Культуры от проспекта Луначарского до КАД, включая перекресток с Луначарского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Кировский район

    До 15 сентября перекроют движение по улице Метростроевцев от Сивкова переулка до Молодежного переулка и ограничат — на перекрестке улицы Метростроевцев и Молодежного переулка. Там будут прокладывать водопровод. Объезд перекрытого участка предусмотрен по улице Ивана Черных и Сивкову переулку.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    Для прокладки инженерных сетей до 28 ноября перекроют движение по 8-му Предпортовому проезду в направлении от 5-го Предпортового проезда к 6-му Предпортовому проезду. Также с 7 сентября 2023 года до 7 февраля 2024 года будет ограничен проезд по 5-му Предпортовому проезду у 8-го Предпортового проезда. Объехать участок можно будет по 5-му и 6-му Предпортовым проездам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    С 7 по 25 сентября ограничат движение транспорта у дома 101 по проспекту Обуховской Обороны. Там будут устанавливать светофор.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    До 9 сентября ограничат проезд по Коломяжскому проспекту от Богатырского проспекта до улицы Генерала Хрулева. На Коломяжском, а также улице Генерала Хрулева и в Школьном и Шишмаревском переулках с 4 сентября прокладывают инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фрунзенский район

    На Лиговском проспекте продолжают ремонтировать дорожное покрытие в зоне трамвайных путей. С 7 по 15 сентября ограничат движение на участке от Курской улицы до Прилукской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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