Дорожный ремонт ограничит проезд по Лиговскому до середины сентября

Работы на сетях, ремонт дороги и строительство светофора с 7 сентября добавят новых ограничений водителям в семи районах Петербурга. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Василеостровский район
Для реконструкции теплосетей до 15 декабря ограничат проезд по участку Уральской улицы от Наличной улицы до проспекта КИМа.
Выборгский район
Ремонт дорожного покрытия на проспекте Культуры с 7 по 12 сентября ограничит движение по его карманам от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. В то же время до 12 сентября ограничен проезд по участку проспекта Культуры от проспекта Луначарского до КАД, включая перекресток с Луначарского.
Кировский район
До 15 сентября перекроют движение по улице Метростроевцев от Сивкова переулка до Молодежного переулка и ограничат — на перекрестке улицы Метростроевцев и Молодежного переулка. Там будут прокладывать водопровод. Объезд перекрытого участка предусмотрен по улице Ивана Черных и Сивкову переулку.
Московский район
Для прокладки инженерных сетей до 28 ноября перекроют движение по
Невский район
С 7 по 25 сентября ограничат движение транспорта у
Приморский район
До 9 сентября ограничат проезд по Коломяжскому проспекту от Богатырского проспекта до улицы Генерала Хрулева. На Коломяжском, а также улице Генерала Хрулева и в Школьном и Шишмаревском переулках с 4 сентября прокладывают инженерные сети.
Фрунзенский район
На Лиговском проспекте продолжают ремонтировать дорожное покрытие в зоне трамвайных путей. С 7 по 15 сентября ограничат движение на участке от Курской улицы до Прилукской улицы.