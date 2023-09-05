Дорожный ремонт ограничит проезд по Лиговскому до середины сентября

Работы на сетях, ремонт дороги и строительство светофора с 7 сентября добавят новых ограничений водителям в семи районах Петербурга. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Василеостровский район Для реконструкции теплосетей до 15 декабря ограничат проезд по участку Уральской улицы от Наличной улицы до проспекта КИМа.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район Ремонт дорожного покрытия на проспекте Культуры с 7 по 12 сентября ограничит движение по его карманам от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. В то же время до 12 сентября ограничен проезд по участку проспекта Культуры от проспекта Луначарского до КАД, включая перекресток с Луначарского.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район До 15 сентября перекроют движение по улице Метростроевцев от Сивкова переулка до Молодежного переулка и ограничат — на перекрестке улицы Метростроевцев и Молодежного переулка. Там будут прокладывать водопровод. Объезд перекрытого участка предусмотрен по улице Ивана Черных и Сивкову переулку.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район Для прокладки инженерных сетей до 28 ноября перекроют движение по 8-му Предпортовому проезду в направлении от 5-г о Предпортового проезда к 6-му Предпортовому проезду. Также с 7 сентября 2023 года до 7 февраля 2024 года будет ограничен проезд по 5-му Предпортовому проезду у 8-го Предпортового проезда. Объехать участок можно будет по 5-му и 6-му Предпортовым проездам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район С 7 по 25 сентября ограничат движение транспорта у дома 101 по проспекту Обуховской Обороны. Там будут устанавливать светофор.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район

До 9 сентября ограничат проезд по Коломяжскому проспекту от Богатырского проспекта до улицы Генерала Хрулева. На Коломяжском, а также улице Генерала Хрулева и в Школьном и Шишмаревском переулках с 4 сентября прокладывают инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Фрунзенский район На Лиговском проспекте продолжают ремонтировать дорожное покрытие в зоне трамвайных путей. С 7 по 15 сентября ограничат движение на участке от Курской улицы до Прилукской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



