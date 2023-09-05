Суд продлил арест бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину по делу о взятках

Бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину, которого обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, Приморский районный суд продлил арест на два месяца (до 2 ноября 2023 года). Об этом 5 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Михаил Москвин возражал и просил о более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста, сообщив, что в июле заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Следствие указало, что бывший вице-губернатор проверяется на причастность еще к ряду преступлений коррупционной направленности.
По делу о взятке Москвина арестовали в начале марта. Следствие полагает, что он, являясь зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ, а также председателем наблюдательного совета АНО «Дирекция комплексного развития территории ЛО», с 2017 по 2021 год получил 8,5 млн рублей.
За это Москвин якобы должен был покровительствовать гендиректору «Дирекции» Даниилу Федичеву. Затем Москвина обвинили и в злоупотреблении полномочиями — он якобы знал о заниженной стоимости долей «Дирекции» в уставном капитале дочернего ООО и одобрил сделки по отчуждению 95% и 5% долей в уставном капитале юрлица в пользу нужных аффилированных лиц. В результате «Дирекция» лишилась почти 24 миллионов рублей.