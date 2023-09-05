Суд продлил арест бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину по делу о взятках

Бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину, которого обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, Приморский районный суд продлил арест на два месяца (до 2 ноября 2023 года). Об этом 5 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Михаил Москвин возражал и просил о более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста, сообщив, что в июле заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.



Следствие указало, что бывший вице-губернатор проверяется на причастность еще к ряду преступлений коррупционной направленности.

