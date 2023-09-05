В Петербурге со спецназом задерживали организатора экскурсий по крышам. Полиция вменяет ему незаконный доход в 9 млн

Сотрудники экономической полиции провели серию обысков по делу о незаконной коммерческой деятельности. Задержан подозреваемый в организации незаконных экскурсий по крышам Петербурга.



Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, для допроса был доставлен 35-летний уроженец Хабаровского края, который с коллегами заработал за полтора года 9 млн рублей.



По данным «Фонтанки», полицейские Петербурга больше трех месяцев занимались разработкой группы. В начале мая они даже под видом туристов «покупали» экскурсии по крышам. Результатом проверки было возбуждение уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Однако прокуратура через некоторое время отменила возбуждение дела, организаторы бизнеса установлены не были.

