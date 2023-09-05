Пиратский аниме-сериал «Ван Пис»: морские байки гуттаперчевого мальчика

Фото: кадр из сериала «Ван-Пис», 2023 г. Поделиться Поделиться





На Netflix вышел первый сезон сериала «One Piece. Большой куш» — и сразу стал хитом, собрав больше просмотров, чем прошлогодние «Уэнсдэй» и очередной сезон «Очень странных дел». Обозреватель «Фонтанки» посмотрел сагу про пиратов и рассказывает, почему сейчас для нее любой ветер — попутный.



В странном мире «Ван Пис» одни — становятся пиратами, другие — охотятся на них: кажется, про всяких прочих сухопутных крыс и смысла говорить нет. Смешной парень в соломенной шляпе Манки Д. Луффи , как и многие, мечтал стать не просто пиратом — «королем пиратов», а еще — найти величайшее сокровище — «Ван Пис», Большой куш. В детстве Луффи ненароком съел волшебный «дьявольский фрукт» и получил суперспособность: его тело теперь как резиновое или гуттаперчевое, растягивается на любую длину. А отваги, оптимизма и беспечности (или дурости) у него изначально хватало. Для него пират — это не грабитель и убийца, а свободный человек, идущий за своей мечтой. Луффи собирает команду таких же молодых раздолбаев и отправляется на поиски клада, а за ним, в свою очередь, гоняются пираты-конкуренты совсем другого разбора. Да и представители государства, «Морской дозор», которые вроде бы поддерживают порядок и закон, но на деле не сильно лучше флибустьеров.



Четверть века назад японец Эйитиро Ода начал писать комикс-мангу про Луффи и его приключения; вскоре стал выходить аниме-сериал. Сейчас он — один из самых длинных: страшно сказать, число серий превысило уже тысячу (и продолжает увеличиваться!). Казалось бы, ну что хорошего в таком мыльном море может плавать. Но «Ван Пис» стал одной из культовейших аниме-вселенных, во-первых, благодаря своей проработке: Ода, кажется, не забывает о мельчайших деталях сюжета, которые могут выстрелить спустя сотню серий. Но это всё могло быть и полнейшей графоманией. Важно то, что «Ван Пис» попал в какой-то важный нерв зрителей, оказался востребован. Сейчас, похоже, даже еще более, раз «Нетфликс» решил создать «живую» экранизацию.



Вообще, у таких попыток дурная репутация. Аниме сложно транспонировать в игровое кино. У японских мультфильмов — своя эстетика и условности: это и нелепые цветные волосы у персонажей, и гипертрофированные эмоции, и вообще, как правило, безбрежный пафос. Одно дело нарисовать чудаковатых персонажей, другое — когда так кривляются в кадре живые актеры. Или наоборот: при попытках приглушить эту пестроту фильмы теряют всю прелесть аниме. «Нетфликс» так уже недавно проштрафился, создав совершенно чудовищную, неуклюжую экранизацию аниме про космических охотников «Ковбой Бибоп» — которая растеряла весь джаз, нуар и стиль оригинала. Или можно вспомнить блеклого «Призрака в доспехах», которого совершенно не спасли спецэффекты и Скарлетт Йоханссон в главной роли.



Автор: youtube.com / Kinoman

А с «Ван Писом» еще сложнее: он весь подчеркнуто дурашливый, чтоб не сказать дурацкий: тут у всех свои суперудары, боевые кличи вроде «гам-гам-ракета», а враги нелепее один другого… Тем более удивительно, что получилось. Шоураннер Стивен Маэда совсем не зря на проекте ел свой хлеб: у него за спиной, например, работа над «Секретными материалами» и «Остаться в живых». Он перевел сюжет на более универсальный, понятный не только японцам и любителям язык. В оригинале Луффи — ну совсем уж придурковатый. Здесь — вполне себе вписывается в канон Иванушки-дурачка (или капитана Джека-Воробья). Тут еще, конечно, спасает кастинг. Особенно молодые главные герои. Мексиканский актер Иньяки Годой — это просто какая-то находка: такого лучезарного парня, с такой бьющей, как из солнца, харизмой — еще поискать. Ну кто мог бы так орать и улюлюкать от счастья, не выглядя при этом фальшиво или просто идиотом?



И понятно, почему за ним идут остальные. Мрачный самурай Зоро (Маккэнъю Арата, в некоторых ракурсах ужасно почему-то похожий на актера Баталова в молодости) мечтает стать самым великим фехтовальщиком, но не имеет друзей. Циничная воровка Нами (Эмили Радд) делает вид, что никто ей не нужен, но страдает от своей тайны. Их Луффи прямо-таки заражает своей дружбой. Тут между всеми — редкой силы химия, они действительно команда и про каждого из героев и антагонистов говорится ясно и емко.

Пират-клоун Багги (Джефф Вард) — неудачливый артист, вымещающий на жертвах злобу от неумения творить. Арлонг (Маккинли Белчер) — рыбочеловек, мстящий людям за годы рабства своего народа (тут «Ван Пис» прямо-таки смело касается совсем острых тем). Топорорукий капитан Морган — нарцисс и плохой отец…



Как это всё здесь умещается — непонятно: Маэда ведь радикально сократил материал (в восемь серий первого сезона уместилось примерно сто эпизодов аниме) и, конечно, правильно сделал, выкинув массу лишнего. Не обидев при этом автора: Эйитиро Ода всячески благословлял и опекал проект. В короткие восемь серий вместились не только пираты — но еще и морские кадеты, дворецкие, испанские фехтовальщики, почтовые чайки, улитки-телефоны — и всё это сплетено в связное полотно, как в натюрморте на морскую тему гармонично располагаются разные водные обитатели. Совершенно безумный и безумно подробный мир, на фоне которого разворачивается история взросления, ошибок трудных, разочарований и одержимости мечтой. Типичная пиратская история.

Пираты в кино всегда были популярны, а сейчас, кажется, наступает какой-то очередной пик их славы. Пираты — это, так сказать, новые вампиры. Вот совсем недавно Тайка Вайтити выпустил свой «Наш флаг означает смерть» — и тоже про то, что значит быть пиратом, быть свободным.



А нам и вовсе не привыкать: аниме «Ван Пис» чем-то страшно напоминает «Капитана Врунгеля» или «Остров сокровищ» Давида Черкасского, где «что ни страница, мрачные всё лица, луидоров и пиастров звон», вся эта морская романтика — плюс бешеное попурри из образов, песни, пляски, драки, шутки… Это радикальная возможность улететь из невозможного настоящего на остров Нетинебудет, уплыть на далекую Амазонку, сбежать в Зурбаган или за гумилевскими капитанами, за мечтой, несмотря на неизбежное взросление и усталость, и сложность жизни — «Как будто не все пересчитаны звезды,

Как будто наш мир не открыт до конца!».



Между тем капитан Луффи продолжает плавание — уже ко второму сезону, в котором ждет его более страшный противник — но и более свежо чуется близость сокровища, Большого куша.

Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»

