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    Чиновники хотят закрыть Карповку для судоходства

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    Администрация Петроградского района Петербурга будет добиваться, чтобы акваторию реки Карповка перекрыли для судоходства. Об этом 5 сентября заявил замглавы района Дмитрий Думназев на нулевых чтениях бюджета.

    «Мы будем выходить с предложением, чтобы перекрыли Карповку для водомоторных видов транспорта», — заявил он. Чиновник напомнил, что сейчас на Карповке работает станция для SUP-серфинга напротив Ботанического сада. По словам чиновника, река должна стать пространством для занятия спокойными водными видами спорта.

    Сейчас Карповка закрыта для движения судов до середины осени для проведения дноочистительных работ. Думназев подчеркнул, что в администрации рассчитывают продлить этот запрет.

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