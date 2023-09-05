Шойгу назвал потери Украины с начала контрнаступления

С начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружений. Свои поражения на фронте Украина пытается скрыть, атакуя гражданские объекты, заявил 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу в своем вступительном слове на совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Также министр Шойгу заявил, что за август 2023 года Россия сбила 159 реактивных снарядов «Хаймарс», больше тысячи беспилотников и 13 крылатых ракет.
За три месяца Украина ни на одном из направлений не достигла своих целей в рамках контрнаступления, уверен министр обороны. По его словам, Киев пытается продемонстрировать союзникам «хоть какой-то успех», чтобы получить военно-экономическую помощь. Это только затягивает военный конфликт, уточнил Шойгу.
Также глава военного ведомства заявил, что опыт боевых действий на Украине скорректировал программы обучения в 38 высших и 33 довузовских учебных заведениях Министерства обороны.
На совещании обсуждались и приближающиеся холода. По словам министра обороны, ремонт теплогенерирующих объектов проведен заранее. В пяти субъектах отопление уже запущено.
Последний раз Шойгу назвал российские потери в июне 2023 года. Тогда глава Минобороны сообщил о 71 погибшем в ходе отражения наступления. До этого — в сентябре 2022 года, когда было объявлено о частичной мобилизации. Минобороны признало тогда 5 937 человек погибшими.