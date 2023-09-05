Шойгу назвал потери Украины с начала контрнаступления

С начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружений. Свои поражения на фронте Украина пытается скрыть, атакуя гражданские объекты, заявил 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу в своем вступительном слове на совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Также министр Шойгу заявил, что за август 2023 года Россия сбила 159 реактивных снарядов «Хаймарс», больше тысячи беспилотников и 13 крылатых ракет.

За три месяца Украина ни на одном из направлений не достигла своих целей в рамках контрнаступления, уверен министр обороны. По его словам, Киев пытается продемонстрировать союзникам «хоть какой-то успех», чтобы получить военно-экономическую помощь. Это только затягивает военный конфликт, уточнил Шойгу.