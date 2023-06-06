Шойгу: При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий

71 российский военнослужащий погиб в ходе отражения украинского наступления. Ранения получили 210 военных. Об этом 6 июня заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По словам министра, 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях, но не добились успеха ни на одном из них. 5 июня украинская армия предприняла попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Шойгу заявил, что попытки наступления были сорваны, «своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери».
Украина, как сообщил Шойгу, за три дня боевых действий на всех направлениях потеряла до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.
Назвал министр и потери ВС РФ: в ходе отражения наступления погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты 15 танков, 9 боевых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий.
Последний раз количество российских потерь на СВО Шойгу называл в сентябре, когда было объявлено о частичной мобилизации. Тогда министр сообщил, что с начала спецоперации потери Вооруженных сил РФ составили 5 937 человек.