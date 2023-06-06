    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    764мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.33eur87.03

    Боевые действия

    Шойгу: При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий

    7070

    71 российский военнослужащий погиб в ходе отражения украинского наступления. Ранения получили 210 военных. Об этом 6 июня заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

    По словам министра, 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях, но не добились успеха ни на одном из них. 5 июня украинская армия предприняла попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Шойгу заявил, что попытки наступления были сорваны, «своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери».

    Украина, как сообщил Шойгу, за три дня боевых действий на всех направлениях потеряла до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.

    Назвал министр и потери ВС РФ: в ходе отражения наступления погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты 15 танков, 9 боевых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий.

    Последний раз количество российских потерь на СВО Шойгу называл в сентябре, когда было объявлено о частичной мобилизации. Тогда министр сообщил, что с начала спецоперации потери Вооруженных сил РФ составили 5 937 человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close